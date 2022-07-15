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путин уволил рогозина с должности главы «Роскосмоса»

путин уволил рогозина с должности главы «Роскосмоса»

Киев • УНН

 • 189126 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. российский диктатор владимир путин уволил дмитрия рогозина с должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на сайте кремля, передает УНН.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» дмитрий рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию президента рф. Возможно он станет новым куратором Донбасса.

Цитата

«дмитрий рогозин освобождён от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Президент подписал Указ «О рогозине д.о.»», - говориться в сообщении.

Детали

Также путин освободил юрия борисова от должности заместителя председателя правительства и назначил его генеральным директором «Роскосмос».

Добавим

борисов с 15 ноября 2012 года по 18 мая 2018 года был заместителем министра обороны рф сергея шойгу, курировал вопросы перевооружения российской армии.

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