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путін звільнив рогозіна з посади голови «Роскосмосу»

путін звільнив рогозіна з посади голови «Роскосмосу»

Київ • УНН

 • 189126 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. російський диктатор владімір путін звільнив дмитра рогозіна з посади генерального директора держкорпорації «Роскосмос». Про це повідомляється на сайті кремля, передає УНН.

Раніше повідомлялося, що глава «Роскосмосу» дмитро рогозін найближчим часом повинен перейти на робіту в адміністрацію президента росії. Можливо, він стане новим куратором Донбасу.

Цитата

«дмитрий рогозін звільнений з посади генерального директора держкорпорації «Роскосмос». Президент підписав Указ «Про рогозіна д.о.»», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також путін звільнив юрія борисова з посади заступника голови уряду і призначив його генеральним директором «Роскосмос».

Додамо

борисов з 15 листопада 2012 року по 18 травня 2018 року був заступником міністра оборони росії сергія шойгу, займався питаннями переозброєння російської армії.

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