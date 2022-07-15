путін звільнив рогозіна з посади голови «Роскосмосу»

Раніше повідомлялося, що глава «Роскосмосу» дмитро рогозін найближчим часом повинен перейти на робіту в адміністрацію президента росії. Можливо, він стане новим куратором Донбасу.

Цитата

«дмитрий рогозін звільнений з посади генерального директора держкорпорації «Роскосмос». Президент підписав Указ «Про рогозіна д.о.»», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також путін звільнив юрія борисова з посади заступника голови уряду і призначив його генеральним директором «Роскосмос».

Додамо

борисов з 15 листопада 2012 року по 18 травня 2018 року був заступником міністра оборони росії сергія шойгу, займався питаннями переозброєння російської армії.