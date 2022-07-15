путін звільнив рогозіна з посади голови «Роскосмосу»
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. російський диктатор владімір путін звільнив дмитра рогозіна з посади генерального директора держкорпорації «Роскосмос». Про це повідомляється на сайті кремля, передає УНН.
Раніше повідомлялося, що глава «Роскосмосу» дмитро рогозін найближчим часом повинен перейти на робіту в адміністрацію президента росії. Можливо, він стане новим куратором Донбасу.
Цитата
«дмитрий рогозін звільнений з посади генерального директора держкорпорації «Роскосмос». Президент підписав Указ «Про рогозіна д.о.»», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Також путін звільнив юрія борисова з посади заступника голови уряду і призначив його генеральним директором «Роскосмос».
Додамо
борисов з 15 листопада 2012 року по 18 травня 2018 року був заступником міністра оборони росії сергія шойгу, займався питаннями переозброєння російської армії.