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путин его любит — и давно: рогозин может перейти на работу в администрацию президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава «Роскосмоса» дмитрий рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию президента (АП) рф. Возможно он станет новым куратором Донбасса. Об этом «Медузе» рассказали три источника, близких к кремлю, а также подтвердил знакомый рогозина, передает УНН.

Цитата

«Пост, который рогозин займет в АП, еще обсуждается. Один из источников «Медузы» отметил, что сейчас рогозин — один из кандидатов на пост главы администрации президента (другие кандидаты «Медузе» неизвестны)», - говориться в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас президентской администрацией руководит Антон Вайно — он занимает эту должность с августа 2016 года (это рекорд по продолжительности работы на этом посту). По словам источника «Медузы», близкого к кремлю, Вайно могут «переместить на работу по дипломатической линии». В прошлом Вайно уже занимался этой «линией»: с 1996 по 2001 год он работал в посольстве рф в Японии, затем два года в МИДе.

Также, по словам собеседников «Медузы», рассматривается вариант, при котором дмитрий рогозин будет одним из кремлевских кураторов самопровозглашенных «днр» и «лнр», а также занятых российскими войсками территорий Украины. В этом случае рогозин получит должность помощника президента или заместителя руководителя АП, заняв место дмитрия козака.

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«Сначала «главным по Донбассу» среди подчиненных кириенко был глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, который считается чиновником, близким к фсб. Затем этой темой стал заниматься замруководителя управления по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт», - отмечается в сообщении.

«Сейчас Донбассом снова очень плотно занимается Ярин, Рапопорт вернулся к выборным делам в россии. Но на территориях, которые планируется присоединить, фронт работ очень широкий, политический блок после присоединения будет сильно распыляться. Поэтому лучше, чтобы за Донбасс отвечал отдельный человек», — объяснил один из близких к АП источников «Медузы».

кириенко же вновь сконцентрируется на внутренней политике, сведя работу в Донбассе к минимуму.

По словам собеседников «Медузы», если в кремле выберут именно такой вариант развития событий, то дмитрия рогозина сначала переведут в АП, а затем — если «референдумы» о присоединении все-таки состоятся — он получит должность полпреда в новом федеральном округе, образованном из «лнр», «днр» и других захваченных территорий. Причем, скорее всего, он получит вице-премьерскую приставку к должности. Сейчас ее имеет только представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.

Все три источника «Медузы» подчеркнули, что рогозин «находится в фаворе у президента»: «Президент его любит — и давно».

Дополнение

Близкий соратник российского диктатора владимира путина со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга дмитрий козак, на протяжении двух десятилетий занимавший ключевые посты в кремле и правительстве и выполнявший наиболее важные задания президента, попал в опалу после начала вторжения россии в Украину.

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