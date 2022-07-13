путін його любить - і давно: рогозін може перейти на роботу в адміністрацію президента

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«Пост, який рогозін займе в АП, ще обговорюється. Одне з джерел «Медузи» відзначило, що зараз рогозін — один із кандидатів на посаду голови адміністрації президента (інші кандидати «Медузі» невідомі)», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що зараз президентською адміністрацією керує Антон Вайно — він обіймає цю посаду із серпня 2016 року (це рекорд за тривалістю роботи на цій посаді). За словами джерела «Медузи», близького до кремля, Вайно можуть «перемістити на роботу по дипломатичній лінії». У минулому Вайно вже займався цією лінією»: з 1996 по 2001 рік він працював у посольстві росії в Японії, потім два роки в МЗС.

Також, за словами співрозмовників «Медузи», розглядається варіант, при якому дмитро рогозин буде одним із кремлівських кураторів самопроголошених «днр» та «лнр», а також зайнятих російськими військами територій України. У цьому випадку рогозін отримає посаду помічника президента або заступника керівника АП, обійнявши місце дмитра козака.

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«Спочатку «головним по Донбасу» серед підлеглих кірієнко був голова управління кремля з внутрішньої політики Андрій Ярін, який вважається чиновником, близьким до фсб. Потім цією темою почав займатися заступник керівника управління із забезпечення справ Держради Борис Рапопорт», - наголошується в повідомленні.

«Зараз Донбасом знову дуже щільно займається Ярін, Рапопорт повернувся до виборних справ у росії. Але на територіях, які планується приєднати, фронт робіт дуже широкий, політичний блок після приєднання сильно розпорошуватиметься. Тому краще, щоб за Донбас відповідала окрема людина», — пояснило одне з близьких до АП джерел «Медузи».

кірієнко ж знову сконцентрується на внутрішній політиці, звівши роботу в Донбасі до мінімуму.

За словами співрозмовників «Медузи», якщо в кремлі виберуть саме такий варіант розвитку подій, то дмитра рогозіна спочатку переведуть в АП, а потім — якщо «референдуми» про приєднання все-таки відбудуться — він отримає посаду постпреда в новому федеральному окрузі, утвореному з «лнр», «днр» та інших захоплених територій. Причому швидше за все він отримає віце-прем'єрську приставку до посади. Нині її має лише представник президента у Далекосхідному окрузі Юрій Трутнєв.

Всі три джерела «Медузи» підкреслили, що рогозфн «знаходиться у фаворі у президента»: «Президент його любить — і давно».

Доповнення

Близький соратник російського диктатора володимира путіна з часів роботи в мерії Санкт-Петербурга дмитро козак, який протягом двох десятиліть обіймав ключові пости в кремлі та уряді і виконував найважливіші завдання президента, потрапив в опалу після початку вторгнення росії в Україну.