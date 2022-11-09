путин совершил стратегическую ошибку, недооценив украинцев, — Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент России владимир путин недооценил мужество украинцев и поддержку их союзников, заявил в среду генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.
Цитата
“путин допустил несколько значительных ошибок, когда вторгся в Украину, стратегических ошибок. Первой была недооценка украинцев, их мужества, их преданности борьбе и защите страны. Другой ошибкой, которую он совершил, заключалась в недооценивании союзников по НАТО, партнеров в нашей способности поддерживать Украину”, — говорится в сообщении.
Детали
Во время визита в Великобританию Столтенберг примет участие в заседании Объединенных экспедиционных сил НАТО в Эдинбурге. В своей речи он допустил победу России в войне против Украины.
Столтенберг отметил, если президент путин победит в Украине, это будет катастрофой для украинцев и сделает союзников Украины более уязвимыми. К тому же это покажет другим лидерам террористических группировок и стран пример, что может оказать жестокую военную силу.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг комментируя заявление РФ о выводе российских войск с правого берега Херсонской области отметил, что выводы можно будет делать позже по развитию событий.