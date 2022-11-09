путин совершил стратегическую ошибку, недооценив украинцев, — Столтенберг

Цитата

“путин допустил несколько значительных ошибок, когда вторгся в Украину, стратегических ошибок. Первой была недооценка украинцев, их мужества, их преданности борьбе и защите страны. Другой ошибкой, которую он совершил, заключалась в недооценивании союзников по НАТО, партнеров в нашей способности поддерживать Украину”, — говорится в сообщении.

Детали

Во время визита в Великобританию Столтенберг примет участие в заседании Объединенных экспедиционных сил НАТО в Эдинбурге. В своей речи он допустил победу России в войне против Украины.

Столтенберг отметил, если президент путин победит в Украине, это будет катастрофой для украинцев и сделает союзников Украины более уязвимыми. К тому же это покажет другим лидерам террористических группировок и стран пример, что может оказать жестокую военную силу.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг комментируя заявление РФ о выводе российских войск с правого берега Херсонской области отметил, что выводы можно будет делать позже по развитию событий.