путін зробив стратегічну помилку, недооцінивши українців, — Столтенберг

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“путін припустився кількох значних помилок, коли вторгся в Україну, стратегічних помилок. Першою було недооцінювання українців, їхньої мужності, їхньої відданості боротьбі та захисту країни. Іншою помилкою, яку він зробив, полягала в недооцінюванні союзників по НАТО, партнерів у нашій спроможності підтримувати Україну”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Під час візиту до Великобританії Столтенберг візьме участь у засіданні Об'єднаних експедиційних сил НАТО в Единбурзі. У своїй промові він допустив перемогу росії у війні проти України.

Столтенберг зазначив, якщо президент путін переможе в Україні, це буде катастрофою для українців і зробить союзників України більш уразливими. До того ж це покаже іншим лідерам терористичних угрупувань та країнах приклад, що можна жорстоку військову силу.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг коментуючи заяву рф про виведення російських військ з правого берега Херсонської області зазначив, що висновки можна буде робити пізніше з розвитку подій.