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"Подивимося": генсек НАТО прокоментував заяву рф про "відхід" з правого берега Херсонщини

"Подивимося": генсек НАТО прокоментував заяву рф про "відхід" з правого берега Херсонщини

Київ • УНН

 • 260253 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг коментуючи заяву рф про виведення російських військ з правого берега Херсонської області зазначив, що висновки можна буде робити пізніше з розвитку подій, передає УНН з посиланням на NATO News.

Цитата

«Ми бачили оголошення, але почекаємо і побачимо, що насправді станеться на місці», - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що втішно бачити, як хоробрі українські сили можуть звільняти більше українських територій.

«Але що нам відомо, що росію спершу витіснили з-під Києва, далі на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсона», - зазначив Столтенберг.

Доповнення

міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.

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