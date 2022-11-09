"Подивимося": генсек НАТО прокоментував заяву рф про "відхід" з правого берега Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг коментуючи заяву рф про виведення російських військ з правого берега Херсонської області зазначив, що висновки можна буде робити пізніше з розвитку подій, передає УНН з посиланням на NATO News.
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«Ми бачили оголошення, але почекаємо і побачимо, що насправді станеться на місці», - сказав Столтенберг.
Він зазначив, що втішно бачити, як хоробрі українські сили можуть звільняти більше українських територій.
«Але що нам відомо, що росію спершу витіснили з-під Києва, далі на сході довкола Харкова, і зараз ми бачимо, що українці спроможні відтісняти російські війська також на півдні довкола Херсона», - зазначив Столтенберг.
Доповнення
міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.
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