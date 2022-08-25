путин увеличил численность российской армии на 137 тысяч человек

Детали

Президент россии путин подписал указ, согласно которому общий штат вооруженных сил рф теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих – 1 150 628.

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"Установить штатную численность вооруженных сил российской федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", – говорится в указе.

Документ вступит в силу 1 января 2023 года.

Напомним

владимир путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и такая война никогда не должна начинаться.