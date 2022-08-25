путин увеличил численность российской армии на 137 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. российский диктатор владимир путин увеличил штатную численность российской армии на 137 тысяч человек, передает УНН.
Детали
Президент россии путин подписал указ, согласно которому общий штат вооруженных сил рф теперь будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих – 1 150 628.
Цитата
"Установить штатную численность вооруженных сил российской федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", – говорится в указе.
Документ вступит в силу 1 января 2023 года.
Напомним
владимир путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и такая война никогда не должна начинаться.