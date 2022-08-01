путін заявив, що ніхто не може виграти ядерну війну

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 14781 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 60484 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 107000 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 158924 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 157831 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 163030 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 142998 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113765 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106963 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 297582 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 109247 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 78832 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 161226 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 67509 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 55566 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 161225 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 297582 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 560741 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 505413 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 706753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 28209 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 78832 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 109247 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 140167 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153879 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

путін заявив, що ніхто не може виграти ядерну війну

путін заявив, що ніхто не може виграти ядерну війну

Київ • УНН

 • 232949 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. диктатор росії володимир путін заявив у понеділок, що в ядерній війні не може бути переможців, і така війна ніколи не має починатися. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін зробив цей коментар у листі учасникам конференції за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Ми виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана, і ми виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", - сказав він.

Слова путіна контрастують з його ранішими заявами та інших російських політиків, які на Заході інтерпретувалися як неявні ядерні загрози.

У промові 24 лютого, коли він розпочав війну, путін багатозначно згадав про російський ядерний арсенал і попередив зовнішні сили, що будь-яка спроба втручання "приведе вас до таких наслідків, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії".

Через кілька днів він наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності.

Контекст

Війна підняла геополітичну напруженість, небачену з часів кубинського ракетної кризи 1962 року, коли політики як у росії, і у Сполучених Штатах публічно заявляли про ризик Третьої світової війни.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у квітні, що з огляду на невдачі, які росія зазнала в Україні, "ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яка є потенційним застосуванням тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності".

росія, чия військова доктрина допускає застосування ядерної зброї у разі екзистенційної загрози російській державі, звинуватила Захід у веденні проти неї "проксі-війни" шляхом озброєння України та запровадження санкцій проти Москви.

Раніше в понеділок президент США Джо Байден закликав до переговорів щодо системи контролю над ядерними озброєннями.

Додамо

У квітні росія провела перший випробувальний пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", здатної наносити ядерні удари по Сполучених Штатах, і заявила, що планує розгорнути цю зброю до осені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський вважає, ядерні погрози путіна блефом

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,113.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71