путін заявив, що ніхто не може виграти ядерну війну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. диктатор росії володимир путін заявив у понеділок, що в ядерній війні не може бути переможців, і така війна ніколи не має починатися. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
Деталі
путін зробив цей коментар у листі учасникам конференції за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
"Ми виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана, і ми виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", - сказав він.
Слова путіна контрастують з його ранішими заявами та інших російських політиків, які на Заході інтерпретувалися як неявні ядерні загрози.
У промові 24 лютого, коли він розпочав війну, путін багатозначно згадав про російський ядерний арсенал і попередив зовнішні сили, що будь-яка спроба втручання "приведе вас до таких наслідків, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії".
Через кілька днів він наказав привести російські ядерні сили в стан підвищеної бойової готовності.
Контекст
Війна підняла геополітичну напруженість, небачену з часів кубинського ракетної кризи 1962 року, коли політики як у росії, і у Сполучених Штатах публічно заявляли про ризик Третьої світової війни.
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у квітні, що з огляду на невдачі, які росія зазнала в Україні, "ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, яка є потенційним застосуванням тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності".
росія, чия військова доктрина допускає застосування ядерної зброї у разі екзистенційної загрози російській державі, звинуватила Захід у веденні проти неї "проксі-війни" шляхом озброєння України та запровадження санкцій проти Москви.
Раніше в понеділок президент США Джо Байден закликав до переговорів щодо системи контролю над ядерними озброєннями.
Додамо
У квітні росія провела перший випробувальний пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", здатної наносити ядерні удари по Сполучених Штатах, і заявила, що планує розгорнути цю зброю до осені.
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