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Зеленський вважає, ядерні погрози Путіна блефом

Зеленський вважає, ядерні погрози Путіна блефом

Київ • УНН

 • 91359 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю. Про це він сказав в інтервʼю для німецької газети "Die Zeit", пише УНН.

Цитата

“Думаю, що це блеф. Одне діло – бути вбивцею. Інше діло – бути самогубцем. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але і для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини”,- сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський зазначив, що порушення умов Будапештського меморандуму, яким Україні надавалися гарантії територіальної цілісності, зокрема помилка для підписантів.

“Це було помилкою для підписантів – порушити умови Будапештського меморандуму. Чому? Тому що у світі є такі країни, які хочуть собі ядерну зброю або які знають, що сусіди хочуть їх захопити чи відібрати у них якусь територію. Якби "Будапешт" діяв, можна було би говорити цим країнам: ось гарантії безпеки, які ви можете отримати, і тому навіть не думайте про ядерну зброю”, - розповів Зеленський.

За його словами, агресія проти України це чіткий сигнал усьому світу, що гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу.

“Росія ж сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер у світі буде сподіватись на силу договорів, якщо боїться за своє існування? Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну і домогтися звільнення нашої території – це, насправді, відновити силу міжнародного права. Захід здатний це зробити”, - сказав Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна не збирається повертати собі ядерну зброю, натомість вона очікувала гарантій безпеки.

За словами секретаря РНБО України Олексія Данилова, Зеленський, звертаючись до підписантів Будапештського меморандуму, не говорив про розробку Україною ядерної зброї.

Контекст

За даними ЗМІ, російський президент Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

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