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15 марта, 19:03 • 75188 просмотра

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Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Речь об ядерных боеголовках

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Цитата

"Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства”, — заявил он.

Детали

Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны РФ - "основа боевой мощи ВС, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Добавим

Как стало известно, самопровозглашенное правительство Республики Беларусь в ближайшие часы может принять решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это будет означать задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

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