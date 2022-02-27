Путін наказав перевести сили стримування на особливий режим бойового чергування. Мова про ядерні боєголовки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російський президент Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим наказав перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування. Про це УНН повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
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"Західні країни роблять не тільки недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі ті санкції, про які всі добре знають, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую міністру оборони і начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", — заявив він.
Деталі
Стратегічні сили стримування - це, як мовиться на сайті Міноборони РФ - "основа бойової могутності ЗС, призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора у війні із застосуванням різних видів зброї, у т.ч. ядерної".
Додамо
Як стало відомо, самопроголошений Уряд Республіки Білорусь в найближчі години може прийняти рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.