Кулеба в ООН: Україна не планує повертати собі ядерний статус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Україна не збирається повертати собі ядерну зброю, натомість вона очікує гарантій безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, передає кореспондент УНН.
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“Україна внесла історичний внесок у забезпечення глобальної безпеки. У 1994 році ми провели денуклеаризацію, відмовившись від третього за величиною ядерного арсеналу в світі. У нас немає планів по відновленню ядерної зброї. Сьогодні ми очікуємо, що світ взаємно забезпечить нашу безпеку відповідними масштабами і рішучістю дій перед обличчям історичного рівня загрози. Саме тому Україна звернулася за терміновими консультаціями відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму", — сказав Кулеба.
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За словами міністра, світ зобов'язаний Україні своєю безпекою.
Він також нагадав, що Президент України ініціював новий формат переговорів щодо врегулювання кризи безпеки, створеної Росією. Він включав би п'ять постійних держав-членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина і Туреччина.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив про ініціювання консультації щодо Будапештського меморандуму.
За словами секретаря РНБО України Олексія Данилова, Зеленський, звертаючись до підписантів Будапештського меморандуму, не говорив про розробку Україною ядерної зброї.