Зеленский считает, ядерные угрозы Путина блефом

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“Думаю, что это блеф. Одно дело - быть убийцей. Другое дело - быть самоубийцей. Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогим в жизни для этого человека”,- сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что нарушение условий Будапештского меморандума, которым Украине предоставлялись гарантии территориальной целостности, в частности ошибка для подписантов.

“Это было ошибкой для подписантов - нарушить условия Будапештского меморандума. Почему? Потому что в мире есть такие страны, которые хотят себе ядерное оружие или которые знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и поэтому даже не думайте о ядерном оружии”, - рассказал Зеленский.

По его словам, агрессия против Украины это четкий сигнал всему миру, что гарантии не работают, даже когда под ними подписались сильнейшие мира.

“Россия же сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь в мире будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории - это, на самом деле, восстановить силу международного права. Запад способен это сделать", - сказал Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина не собирается возвращать себе ядерное оружие, вместо этого она ожидала гарантий безопасности.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Зеленский, обращаясь к подписантам Будапештского меморандума, не говорил о разработке Украиной ядерного оружия.

Контекст

По данным СМИ, российский президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.