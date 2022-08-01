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путин заявил, что никто не может выиграть ядерную войну

путин заявил, что никто не может выиграть ядерную войну

Киев • УНН

 • 232938 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. диктатор россии владимир путин заявил в понедельник, что в ядерной войне не может быть победителей, и такая война никогда не должна начинаться. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин сделал этот комментарий в письме к участникам конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть начата, и мы выступаем за равную и безраздельную безопасность для всех членов мирового сообщества", - сказал он.

Слова путина контрастируют с его более ранними заявлениями и других российских политиков, которые на Западе интерпретировались как неявные ядерные угрозы.

В речи 24 февраля, когда он начал войну, путин многозначительно упомянул о русском ядерном арсенале и предупредил внешние силы, что любая попытка вмешательства "приведет вас к таким последствиям, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории".

Через несколько дней он приказал привести российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.

Контекст

Война подняла геополитическую напряженность, невиданную со времен кубинского ракетного кризиса 1962 года, когда политики как в россии, так и в Соединенных Штатах публично заявляли о риске Третьей мировой войны.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в апреле, что из-за неудач, которые россия потерпела в Украине, "никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которая является потенциальным применением тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности".

россия, чья военная доктрина допускает применение ядерного оружия в случае экзистенциальной угрозы российскому государству, обвинила Запад в ведении против нее "прокси-войны" путем вооружения Украины и введения санкций против Москвы.

Ранее в понедельник президент США Джо Байден призвал к переговорам по системе контроля над ядерными вооружениями.

Добавим

В апреле россия провела первый испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", способной наносить ядерные удары по Соединенным Штатам, и заявила, что планирует развернуть это оружие до осени.

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