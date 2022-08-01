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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Байден закликав росію відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі США

Байден закликав росію відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі США

Київ • УНН

 • 94247 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Джо Байден закликав росію продемонструвати, що вона готова відновити роботу щодо контролю над ядерними озброєннями зі США. Про це йдеться у заяві, яку опублікував Білий дім, передає УНН.

Деталі

Байден зробив цей заклик у заяві, опублікованій напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

На своїй першій зустрічі в Женеві в червні минулого року з метою зниження ризику збройних конфліктів та загрози ядерної війни Байден та володимир путін домовилися розпочати найближчим часом комплексний двосторонній діалог про стратегічну стабільність.

Байден дав зрозуміти, що його адміністрація готова оперативно провести переговори про нову систему контролю над озброєннями, яка замінить СНО-3, коли термін його дії закінчиться у 2026 році.

«Але для переговорів потрібен сумлінний партнер, який готовий діяти. А жорстока та неспровокована агресія росії в Україні порушила світ у Європі і є нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку», — додав він.

Байден нагадав Китаю, що він також несе відповідальність як держава, яка володіє ядерною зброєю в рамках ДНЯЗ, і член «п'ятірки» за участь у переговорах, які зменшать ризик прорахунків і вирішать військову динаміку, що дестабілізує.

Зробивши безпрецедентний крок на початку цього року, п'ять могутніх ядерних держав зобов'язалися не вести ядерної війни і домовилися про те, що слід уникати подальшого поширення ядерної зброї.

П'ять країн, Китай, Франція, росія, Велика Британія та США, відомі як P5.

Байден повідомив, що було розроблено пропозицію, щоб забезпечити взаємне повернення до повної реалізації Спільного всеосяжного плану дій, щоб гарантувати, що Іран не зробить ядерної зброї.

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