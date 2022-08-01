Байден призвал россию возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями из США

Детали

Байден сделал этот призыв в заявлении, опубликованном в канун 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

На своей первой встрече в Женеве в июне прошлого года с целью снижения риска вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны Байден и владимир путин договорились начать в ближайшее время комплексный двусторонний диалог о стратегической стабильности.

Байден дал понять, что его администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истекает в 2026 году.

«Но для переговоров нужен добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия россии в Украине нарушила мир в Европе и является нападением на фундаментальные принципы международного порядка», — добавил он.

Байден напомнил Китаю, что он также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием в рамках ДНЯО, и член «пятерки» за участие в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат военную динамику, что дестабилизирует.

Сделав беспрецедентный шаг в начале этого года, пять могущественных ядерных держав обязались не вести ядерную войну и договорились о том, что следует избегать дальнейшего распространения ядерного оружия.

Пять стран, Китай, Франция, россия, Великобритания и США, известные как P5.

Байден сообщил, что было разработано предложение, чтобы обеспечить взаимный возврат к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, чтобы гарантировать, что Иран не сделает ядерного оружия.