Байден призвал россию возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями из США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Джо Байден призвал россию продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями из США. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал Белый дом, передает УНН.
Детали
Байден сделал этот призыв в заявлении, опубликованном в канун 10-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
На своей первой встрече в Женеве в июне прошлого года с целью снижения риска вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны Байден и владимир путин договорились начать в ближайшее время комплексный двусторонний диалог о стратегической стабильности.
Байден дал понять, что его администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истекает в 2026 году.
«Но для переговоров нужен добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия россии в Украине нарушила мир в Европе и является нападением на фундаментальные принципы международного порядка», — добавил он.
Байден напомнил Китаю, что он также несет ответственность как государство, обладающее ядерным оружием в рамках ДНЯО, и член «пятерки» за участие в переговорах, которые снизят риск просчетов и решат военную динамику, что дестабилизирует.
Сделав беспрецедентный шаг в начале этого года, пять могущественных ядерных держав обязались не вести ядерную войну и договорились о том, что следует избегать дальнейшего распространения ядерного оружия.
Пять стран, Китай, Франция, россия, Великобритания и США, известные как P5.
Байден сообщил, что было разработано предложение, чтобы обеспечить взаимный возврат к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, чтобы гарантировать, что Иран не сделает ядерного оружия.