путін збільшив чисельність російської армії на 137 тисяч осіб

Деталі

Президент росії путін підписав указ, згідно з яким загальний штат збройних сил рф тепер становитиме 2 039 758 осіб, із них військовослужбовців – 1 150 628.

Цитата

"Встановити штатну чисельність збройних сил російської федерації у кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців, – ідеться в указі.

Документ набуде чинності 1 січня 2023 року.

Доповнення

володимир путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців, і така війна ніколи не має починатися.