путін збільшив чисельність російської армії на 137 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін збільшив штатну чисельність російської армії на 137 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Президент росії путін підписав указ, згідно з яким загальний штат збройних сил рф тепер становитиме 2 039 758 осіб, із них військовослужбовців – 1 150 628.
Цитата
"Встановити штатну чисельність збройних сил російської федерації у кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців, – ідеться в указі.
Документ набуде чинності 1 січня 2023 року.
Доповнення
володимир путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців, і така війна ніколи не має починатися.