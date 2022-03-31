путин заявил, что сейчас "непригодное время" для прекращения огня в Украине - премьер Италии

Детали

Драги также сказал, что путин сказал ему, что текущие газовые контракты остаются в силе и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

"Я понял, но могу ошибаться, что конвертация платежа... является внутренним делом Российской Федерации", - сообщил Драги.

Отвечая на вопрос об увеличении расходов на оборону после вторжения россии в Украину, Драги сказал, что Италия достигнет цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону в 2028 году, добавив, что это не отрицалось членами его коалиции.

Однако Драги сказал, что в будущем правительственном документе по экономическому прогнозу не будет указано конкретного увеличения расходов на оборону.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что ожидает дополнительных наступательных действий россии, которые "причинят еще больше страданий".

Столтенберг сказал, что, по данным разведки, русские подразделения не отводятся, а перемещаются. россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса. В то же время россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города.