путин заявил, что сейчас "непригодное время" для прекращения огня в Украине - премьер Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент россии владимир путин сказал премьер-министру Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине еще не созданы, сообщил Драги на пресс-конференции в четверг, когда его спросили о телефонном разговоре с путиным накануне. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Драги также сказал, что путин сказал ему, что текущие газовые контракты остаются в силе и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.
"Я понял, но могу ошибаться, что конвертация платежа... является внутренним делом Российской Федерации", - сообщил Драги.
Отвечая на вопрос об увеличении расходов на оборону после вторжения россии в Украину, Драги сказал, что Италия достигнет цели НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону в 2028 году, добавив, что это не отрицалось членами его коалиции.
Однако Драги сказал, что в будущем правительственном документе по экономическому прогнозу не будет указано конкретного увеличения расходов на оборону.
Добавим
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что ожидает дополнительных наступательных действий россии, которые "причинят еще больше страданий".
Столтенберг сказал, что, по данным разведки, русские подразделения не отводятся, а перемещаются. россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса. В то же время россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города.