путін заявив, що зараз "непридатний час" для припинення вогню в Україні - прем'єр Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент росії володимир путін сказав прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, що умови для припинення вогню в Україні ще не створені, повідомив Драгі на прес-конференції у четвер, коли його запитали про телефонну розмову з путіним напередодні. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Драгі також сказав, що путін сказав йому, що поточні газові контракти залишаються чинними і що європейські фірми продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.
"Я зрозумів, але можу помилятися, що конвертація платежу... є внутрішньою справою Російської Федерації", - повідомив Драгі.
Відповідаючи на питання про збільшення видатків на оборону після вторгнення росії в Україну, Драгі сказав, що Італія досягне мети НАТО з витрачання 2% ВВП на оборону у 2028 році, додавши, що це не заперечувалося членами його коаліції.
Проте Драгі сказав, що у майбутньому урядовому документі з економічного прогнозу не буде зазначено конкретного збільшення видатків на оборону.
Додамо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що очікує на додаткові наступальні дії росії, які "завдадуть ще більше страждань".
Столтенберг сказав, що, за даними розвідки, російські підрозділи не відводяться, а переміщуються. росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити наступ у районі Донбасу. Водночас росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста.