Путин заявил, что у русских собирают биологический материал
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека заявил, что некие силы собирают биологический материал российских граждан, передает УНН со ссылкой “Газеты.Ru”.
"Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам", - сказал Путин в ответ на сообщение о том, что какие-то иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы.
По словам президента, это делается целенаправленно и профессионально.
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"Мы такой объект большого интереса", - пояснил Путин, призвав относиться к этой ситуации без страха.