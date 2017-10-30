Путин заявил, что у русских собирают биологический материал

"Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам", - сказал Путин в ответ на сообщение о том, что какие-то иностранные силы якобы фиксируют образы граждан, пришедших на выборы.

По словам президента, это делается целенаправленно и профессионально.

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"Мы такой объект большого интереса", - пояснил Путин, призвав относиться к этой ситуации без страха.