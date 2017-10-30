Путін заявив, що у росіян збирають біологічний матеріал
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради з прав людини заявив, що якісь сили збирають біологічний матеріал російських громадян, передає УНН із посиланням "Газети.Ru".
"Біологічний матеріал збирається по всій країні, причому по різним етносам", - сказав Путін у відповідь на повідомлення про те, що якісь іноземні сили нібито фіксують образи громадян, які прийшли на вибори.
За словами президента, це робиться цілеспрямовано і професійно.
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"Ми такий об'єкт великого інтересу", - пояснив Путін, закликавши ставитися до цієї ситуації без страху.