Путін заявив, що у росіян збирають біологічний матеріал

"Біологічний матеріал збирається по всій країні, причому по різним етносам", - сказав Путін у відповідь на повідомлення про те, що якісь іноземні сили нібито фіксують образи громадян, які прийшли на вибори.

За словами президента, це робиться цілеспрямовано і професійно.

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"Ми такий об'єкт великого інтересу", - пояснив Путін, закликавши ставитися до цієї ситуації без страху.