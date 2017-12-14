Путин заверил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

“По СНО-3. Если Соединенные штаты опять в одностороннем порядке выйдут из него, это будет плохо для международной безопасности... Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений”, — сказал В.Путин.

В тоже время он посетовал на существенную разницу в финансировании военного бюджета по сравнению с США. По словам В.Путина, на сегодняшний день армейский бюджет России составляет чуть более 46 млрд долларов, в то время как у США — 700 млрд долларов.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что В.Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а ворвался в другое государство.