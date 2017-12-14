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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 16969 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 101091 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103033 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103288 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117730 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103669 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106074 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Путин заверил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Путин заверил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений

Киев  •  УНН

 • 9801 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин заверяет, что РФ не будет втягиваться в гонку вооружений, не зависимо от развития ситуации в мире. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает УНН.

“По СНО-3. Если Соединенные штаты опять в одностороннем порядке выйдут из него, это будет плохо для международной безопасности... Мы обеспечим свою безопасность, не втягиваясь в гонку вооружений”, — сказал В.Путин.

В тоже время он посетовал на существенную разницу в финансировании военного бюджета по сравнению с США. По словам В.Путина, на сегодняшний день армейский бюджет России составляет чуть более 46 млрд долларов, в то время как у США — 700 млрд долларов.

Как сообщал УНН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что В.Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а ворвался в другое государство.

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