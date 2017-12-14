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Путін запевнив, що Росія не буде втягуватися в гонку озброєнь

Путін запевнив, що Росія не буде втягуватися в гонку озброєнь

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін запевняє, що РФ не буде втягуватися в гонку озброєнь, не залежно від розвитку ситуації у світі. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Москві, передає УНН.

"Щодо СНО-3. Якщо Сполучені штати знову в односторонньому порядку вийдуть з нього, це буде погано для міжнародної безпеки... Ми забезпечимо свою безпеку, не втягуючись в гонку озброєнь", - сказав В.Путін.

У той же час він поскаржився на істотну різницю у фінансуванні військового бюджету порівняно зі США. За словами В.Путіна, на сьогодні армійський бюджет Росії становить трохи більше 46 млрд доларів, у той час як у США - 700 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що В.Путін не просто вибрав сторону в конфлікті, а увірвався в іншу державу.

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