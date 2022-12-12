путин впервые за 10 лет отменил большую пресс-конференцию

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"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, но мы рассчитываем, что президент таки найдет возможность пообщаться с (журналистами – ред.), как он делает это регулярно, в частности во время зарубежных (визитов – ред.)", – сказал песков.

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Ранее СМИ сообщали, что кремль может перенести большую пресс-конференцию путина на 2023 год.