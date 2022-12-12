путин впервые за 10 лет отменил большую пресс-конференцию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин впервые с 2012 года не проведет большую пресс-конференцию. Об этом сообщил его пресс-секретарь дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, но мы рассчитываем, что президент таки найдет возможность пообщаться с (журналистами – ред.), как он делает это регулярно, в частности во время зарубежных (визитов – ред.)", – сказал песков.
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Ранее СМИ сообщали, что кремль может перенести большую пресс-конференцию путина на 2023 год.