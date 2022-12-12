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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18555 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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путін вперше за 10 років скасував велику пресконференцію

путін вперше за 10 років скасував велику пресконференцію

Київ • УНН

 • 667100 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін вперше з 2012 року не проведе велику пресконференцію. Про це повідомив його прессекретар дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Що стосується великої пресконференції, так, до Нового року не буде, натомість ми розраховуємо, що президент таки знайде можливість поспілкуватися з (журналістами – ред.), як він робить це регулярно, зокрема під час закордонних (візитів – ред.)", – сказав пєсков.

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що кремль може перенести велику пресконференцію путіна на 2023 рік.

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