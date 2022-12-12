путін вперше за 10 років скасував велику пресконференцію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін вперше з 2012 року не проведе велику пресконференцію. Про це повідомив його прессекретар дмитро пєсков, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Цитата
"Що стосується великої пресконференції, так, до Нового року не буде, натомість ми розраховуємо, що президент таки знайде можливість поспілкуватися з (журналістами – ред.), як він робить це регулярно, зокрема під час закордонних (візитів – ред.)", – сказав пєсков.
Додамо
Раніше ЗМІ повідомляли, що кремль може перенести велику пресконференцію путіна на 2023 рік.