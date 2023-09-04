путин решил пофантазировать на тему украинского контрнаступления

Так, путин решил высказаться об украинском контрнаступлении.

Он утверждает, что якобы украинское контрнаступление это «не пробуксовка, это провал».

Цитата

"Что касается пробуксовки контрнаступления (украинских войск - ТАСС), это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал путин.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинское контрнаступление движется неустанно и в соответствии с планом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что контрнаступление идет тяжело, ведь важно сохранять жизни максимального количества украинских военных. Но с каждым днем Силы обороны шагают вперед к освобождению всех территорий Украины.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 265 120 человек, 4480 танков и сотен единиц другой военной техники.