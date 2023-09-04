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путін вирішив пофантазувати на тему українського контрнаступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російський диктатор володимир путін назвав український контрнаступ «провалом». Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Так, путін вирішив висловитися про український контрнаступ.

Він стверджує, що нібито український контрнаступ це «не пробуксовка, це провал».

Цитата

"Що стосується пробуксовки контрнаступу (українських військ - ТАСС), це не пробуксовка, це провал. У всякому разі, на сьогоднішній день це виглядає саме так. Подивимося, що далі буде. Сподіваюся, що і далі буде саме так", - сказав путін.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що український контрнаступ рухається невпинно і відповідно до плану.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що контрнаступ іде важко, адже важливо зберігати життя максимальної кількості українських військових. Але з кожним днем Сили оборони крокують уперед до звільнення всіх територій України.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 265 120 осіб, 4480 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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