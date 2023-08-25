Контрнаступ іде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Контрнаступ іде важко, адже важливо зберігати життя максимальної кількості українських військових. Але з кожним днем Сили оборони крокують вперед до звільнення всіх територій України. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.
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«Контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений. Це дуже складна операція. Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всіх наших територій, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати», - сказав Данілов.
За його словами, тому українське просування відбувається у той спосіб, у який можливо відбуватися, для того, щоб зберігати максимальну кількість українських військових живими і неушкодженими.
«Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій», - зазначив Данілов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія постійно рухається вперед у контрнаступі, попри щільні мінні загородження, які встановила російська армія. Він додав, що найголовніше - це тенденція, і що українські військові постійно просуваються, хоча і потрохи.