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Контрнаступление идет тяжело, но с каждым днем мы идут вперед к освобождению всех наших территорий - Данилов

Киев • УНН

 • 611358 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Контрнаступление идет тяжело, ведь важно сохранять жизнь максимального количества украинских военных. Но с каждым днем Силы обороны идут вперед к освобождению всех территорий Украины. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

«Контрнаступление проходит по тому плану, который был утвержден. Это очень сложная операция. Если кто-то считал, что это какая-то легкая прогулка и очень быстро можно достигать тех целей, которые мы ставим перед собой – освобождение всех наших территорий, то имейте в виду, что враг мощный, враг имеет определенную систему оборонительных, защитных сооружений, которые он там смог построить», - сказал Данилов.

По его словам, поэтому украинское продвижение происходит тем способом, которым возможно происходить, для того, чтобы сохранять максимальное количество украинских военных живыми и невредимыми.

«Поэтому идет тяжело, но с каждым днем мы шагаем вперед к освобождению всех наших территорий», - отметил Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия постоянно движется вперед в контрнаступлении, несмотря на плотные минные заграждения, которые установила российская армия. Он добавил, что самое главное - это тенденция, и что украинские военные постоянно продвигаются, хотя и понемногу.

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