Контрнаступление движется неустанно и в соответствии с планом - Резников

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«Мы движемся вперед в контрнаступлении, у нас там есть определенные изменения. Не так быстро, как всем хотелось. Все хотят, чтобы как в кино. Пошли сегодня, а завтра уже завершили. Но мы движемся неустанно, самое главное в соответствии с планом, поэтому дальше это уже будет реакция соответственно и врага в том числе. Потому что наши с вами победные продвижения по освобождению наших временно оккупированных территорий будут влиять на их моральный дух тоже», - рассказал Резников.

Резников отметил, что уже наблюдается хаотичная переброска сил врага.

«Мы наблюдаем суматоху и это хороший знак», - сказал Резников.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что контрнаступление идет тяжело, ведь важно сохранять жизни максимального количества украинских военных. Но с каждым днем Силы обороны шагают вперед к освобождению всех территорий Украины.