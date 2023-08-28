Контрнаступ рухається невпинно та відповідно до плану - Резніков

Цитата

«Ми рухаємося вперед в контрнаступі, у нас там є певні зміни. Не так швидко, як всім хотілося. Всі хочуть, щоб як в кіно. Пішли сьогодні, а завтра вже завершили. Але ми рухаємося невпинно, саме головне відповідно до плану, тому далі це вже буде реакція відповідно і ворога в тому числі. Тому що наші з вами переможні просування по звільненню наших тимчасово окупованих територій будуть впливати на їх моральний дух теж», - розповів Резніков.

Резніков зазначив, що вже спостерігається хаотичне перекидання сил ворога.

«Ми спостерігаємо метушню і це хороший знак», - сказав Резніков.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що контрнаступ іде важко, адже важливо зберігати життя максимальної кількості українських військових. Але з кожним днем Сили оборони крокують вперед до звільнення всіх територій України.