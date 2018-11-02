Путин отказал российской партии "Яблоко", которая просила помиловать Сенцова

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова без его личного обращения. Об этом говорится в ответе управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии “Яблоко”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу российской партии.