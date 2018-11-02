Путин отказал российской партии "Яблоко", которая просила помиловать Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова без его личного обращения. Об этом говорится в ответе управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии “Яблоко”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу российской партии.
“Право помилования — исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения”, — говорилось в обращении, подписанном его председателем Эмилией Слабуновой.
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В администрации российского президента ответили отказом, сославшись на законодательство: в положении о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ, утвержденном указом президента РФ от 28 декабря 2011 года № 1500, говорится, что процедура начинается с личного ходатайства осужденного к президенту.
В администрации президента РФ отметили, что в случае, если Олег Сенцов напишет ходатайство, то обращение “Яблока” будет приобщено к материалам, которые будет вначале изучать комиссия по вопросам помилования региона и глава региона, а уже затем — президент РФ.
“Такой ответ говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса — сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы”, — констатирует Эмилией Слабунова.
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Как ранее информировал УНН, украинский режиссер-политзаключенный Олег Сенцов находится в исправительной колонии города Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.
5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.
Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.