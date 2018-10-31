У Парижі біля посольства РФ невідомі розгромили намет на підтримку Сенцова

За словами Ружжіа, в ніч на середу невідомі порізали намет, коли нікого не було всередині.

“Зображення, на якому був напис: “Свободу Олегу Сенцову та іншим українським політв’язням”, було знищено, а на зовнішній стороні намету зі сторони посольства Росії було зроблено напис маркером: “вбити терориста Сенцова”, — зазначив він.

Режисер повідомив, що сьогодні ж подасть скаргу в поліцейську дільницю з приводу вандалізму.

Як повідомляв УНН, раніше біля російського посольства у столиці Франції Парижі активісти на підтримку Сенцова оголосили безстрокове голодування.

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Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

5 жовтня у російській Федеральній службі виконання покарань повідомили, що український режисер припинив голодування.

Сам Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.