В Париже возле посольства РФ неизвестные разгромили палатку в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Париже неизвестные повредили палатку, установленную активистами в поддержку украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова у посольства РФ. Об этом написал режиссер и участник акции Кристоф Ружжиа на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам Ружжиа, в ночь на среду неизвестные порезали палатку, когда никого не было внутри.
“Изображение, на котором была надпись: ”Свободу Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным“, были уничтожены, а на внешней стороне палатки со стороны посольства России была сделана надпись маркером: "убить террориста Сенцова", - отметил он.
Режиссер сообщил, что сегодня же подаст жалобу в полицейский участок по поводу вандализма.
Как сообщал УНН, ранее у российского посольства в столице Франции Париже активисты в поддержку Сенцова объявили бессрочную голодовку.
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Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.
Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр “Мемориал” в России внес Сенцова в список политзаключенных.
5 октября в российской Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что украинский режиссер прекратил голодовку.
Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему было запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывалось.