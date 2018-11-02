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Путін відмовив російській партії "Яблуко", яка просила помилувати Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін не розглядатиме питання про помилування українського політв’язня Олега Сенцова без його особистого звернення. Про це йдеться у відповіді управління президента РФ із забезпечення конституційних прав громадян на звернення федерального Бюро партії “Яблуко”, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу російської партії.

“Право на помилування — виняткова прерогатива президента, конституція Росії не обмежує президента в цьому праві. Закликаємо не боятись здійснити цей крок, найважливіший з гуманітарної, правової та політичної точок зору”, — йшлося у зверненні, підписаному її головою Емілією Слабуновою.

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В адміністрації російського президента відповіли відмовою, пославшись на законодавство: в положенні про порядок розгляду клопотань про помилування в РФ, затвердженому указом президента Росії від 28 грудня 2011 року № 1500, йдеться, що процедура починається з особистого клопотання засудженого до президента.

В адміністрації президента РФ наголосили, що в разі, якщо Олег Сенцов напише клопотання, то звернення “Яблука” буде долучено до матеріалів, які буде спочатку вивчати комісія з питань помилування регіону і глава регіону, а вже потім — президент Росії.

“Така відповідь свідчить про те, що президент знімає зі себе відповідальність за рішення дуже важливого політичного і, найголовніше, гуманітарного питання — збереження життя людини, звинувачення на адресу якої політично мотивовані”, — констатує Емілія Слабунова.

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Як раніше інформував УНН, український режисер-політв’язень Олег Сенцов перебуває у виправній колонії міста Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр “Меморіал” в Росії вніс Сенцова в список політв’язнів.

5 жовтня у російській Федеральній службі виконання покарань повідомили, що український режисер припинив голодування.

Сам Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.

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