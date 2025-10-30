путин в очередной раз пытается запугать мир "аналоговнетным" оружием - ЦПД
Киев • УНН
"Пугалки" путина о "непобедимом" оружии являются попыткой психологического давления на Запад. Санкции настолько прижали путина, что он начал вспоминать все советские и российские ракеты, пытаясь запугать мир "ядеркой", которую рф все равно не сможет применить.
Заявления российского диктатора владимира путина об испытаниях ядерного беспилотника "Посейдон" и ракеты "Буревестник" и "начале новой военной эпохи" начали звучать именно после введения новых санкций США в отношении российских "Роснефти" и "Лукойла". Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.
Там утверждают, что "страшилки" путина о "непобедимом" оружии являются попыткой психологического давления на Запад.
москва пытается запугать союзников Украины, в частности США, замедлить военную помощь и заставить мир принять выгодные ей условия окончания войны
Там подчеркивают, что санкции настолько прижали путина, что он начал вспоминать все советские и российские ракеты, пытаясь запугать мир "ядеркой", которую рф все равно не сможет применить.
"Угрозы кремля свидетельствуют не о силе - это реакция на растущую изоляцию, экономическое давление и страх перед неизбежными последствиями собственной агрессии", - резюмировали в ЦПД.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что заявления рф об успешном испытании ракеты "Буревестник" являются информационной операцией кремля. Он считает, что россия пытается напугать европейские общества, чтобы они боялись помогать украинцам.
