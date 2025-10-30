путин в очередной раз пытается запугать мир "аналоговнетным" оружием - ЦПД

$42.080.01
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 35394 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 38049 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 38782 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 79452 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 42898 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 71066 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 31438 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 90694 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49910 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
Южная Корея заплатит США $350 миллиардов за снижение пошлин – Трамп29 октября, 21:59
«Азовсталь» под Пушилиным: оккупанты готовят аферу на 20 миллиардов рублей – ЦНС29 октября, 23:38
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу02:14
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto03:11
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 79396 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 90667 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Сибига
Иван Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Запорожская область
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29
путин в очередной раз пытается запугать мир "аналоговнетным" оружием - ЦПД

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

"Пугалки" путина о "непобедимом" оружии являются попыткой психологического давления на Запад. Санкции настолько прижали путина, что он начал вспоминать все советские и российские ракеты, пытаясь запугать мир "ядеркой", которую рф все равно не сможет применить.

путин в очередной раз пытается запугать мир "аналоговнетным" оружием - ЦПД

Заявления российского диктатора владимира путина об испытаниях ядерного беспилотника "Посейдон" и ракеты "Буревестник" и "начале новой военной эпохи" начали звучать именно после введения новых санкций США в отношении российских "Роснефти" и "Лукойла". Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Детали

Там утверждают, что "страшилки" путина о "непобедимом" оружии являются попыткой психологического давления на Запад.

москва пытается запугать союзников Украины, в частности США, замедлить военную помощь и заставить мир принять выгодные ей условия окончания войны

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что санкции настолько прижали путина, что он начал вспоминать все советские и российские ракеты, пытаясь запугать мир "ядеркой", которую рф все равно не сможет применить.

"Угрозы кремля свидетельствуют не о силе - это реакция на растущую изоляцию, экономическое давление и страх перед неизбежными последствиями собственной агрессии", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что заявления рф об успешном испытании ракеты "Буревестник" являются информационной операцией кремля. Он считает, что россия пытается напугать европейские общества, чтобы они боялись помогать украинцам.

