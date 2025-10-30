путін вкотре намагається залякати світ "аналоговнєтною" зброєю - ЦПД

$42.080.01
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
06:13 • 5724 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
01:44 • 19554 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 39776 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 41479 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 41423 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 84503 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 43626 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 74668 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 31512 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Південна Корея заплатить США $350 мільярдів за зниження мит - Трамп29 жовтня, 21:59 • 15002 перегляди
“Азовсталь” під пушиліним: окупанти готують аферу на 20 мільярдів рублів - ЦНС29 жовтня, 23:38 • 19121 перегляди
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу02:14 • 18257 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto03:11 • 12653 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 24356 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 84507 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 74672 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 61870 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 93701 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 118613 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 24139 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 32566 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 58056 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 62598 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 43680 перегляди
путін вкотре намагається залякати світ "аналоговнєтною" зброєю - ЦПД

Київ • УНН

 • 1982 перегляди

"Лякалки" путіна про "непереможну" зброю є спробою психологічного тиску на Захід. Санкції настільки притисли путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ "ядеркою", яку рф все одно не зможе застосувати.

путін вкотре намагається залякати світ "аналоговнєтною" зброєю - ЦПД

Заяви російського диктатора володимира путіна про випробування ядерного безпілотника "посейдон" і ракети "буревісник" і "початок нової військової епохи" почали лунати саме після запровадження нових санкцій США щодо російських "роснефті" та "лукойла". Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Там стверджують, що "лякалки" путіна про "непереможну" зброю є спробою психологічного тиску на Захід.

москва намагається залякати союзників України, зокрема США, сповільнити військову допомогу, та змусити світ прийняти вигідні їй умови закінчення війни

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що санкції настільки притисли путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ "ядеркою", яку рф все одно не зможе застосувати.

"Погрози кремля свідчать не про силу - це реакція на зростаючу ізоляцію, економічний тиск і страх перед неминучими наслідками власної агресії", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що заяви рф про успішне випробування ракети "буревісник" є інформаційною операцією кремля. Він вважає, що росія намагається налякати європейські суспільства, щоб вони боялися допомагати українцям.

Пропаганда кремля системно спотворює реальність щодо мирних переговорів - ЦПД29.10.25, 00:15 • 6142 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Сполучені Штати Америки
Україна