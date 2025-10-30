путін вкотре намагається залякати світ "аналоговнєтною" зброєю - ЦПД
Київ • УНН
"Лякалки" путіна про "непереможну" зброю є спробою психологічного тиску на Захід. Санкції настільки притисли путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ "ядеркою", яку рф все одно не зможе застосувати.
Заяви російського диктатора володимира путіна про випробування ядерного безпілотника "посейдон" і ракети "буревісник" і "початок нової військової епохи" почали лунати саме після запровадження нових санкцій США щодо російських "роснефті" та "лукойла". Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.
Деталі
Там стверджують, що "лякалки" путіна про "непереможну" зброю є спробою психологічного тиску на Захід.
москва намагається залякати союзників України, зокрема США, сповільнити військову допомогу, та змусити світ прийняти вигідні їй умови закінчення війни
Там підкреслюють, що санкції настільки притисли путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ "ядеркою", яку рф все одно не зможе застосувати.
"Погрози кремля свідчать не про силу - це реакція на зростаючу ізоляцію, економічний тиск і страх перед неминучими наслідками власної агресії", - резюмували у ЦПД.
Нагадаємо
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що заяви рф про успішне випробування ракети "буревісник" є інформаційною операцією кремля. Він вважає, що росія намагається налякати європейські суспільства, щоб вони боялися допомагати українцям.
