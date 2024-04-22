путин в москве встретился с президентом Азербайджана: обсудили региональную безопасность и экономическое сотрудничество

президент россии владимир путин встретился в Москве с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Кавказе. Алиев отметил, что россия выполняет основную роль в обеспечении безопасности в этом регионе.

Вопросы региональной безопасности постоянно на повестке дня наших встреч, и мы рады, как они решаются. россия является основной страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии, и от взаимодействия между нашими странами зависит очень многое - заявил Алиев во время посещения кремля.

Кроме того, во время переговоров путин отметил, что товарооборот россии и Азербайджана превысил $4 млрд, а российские инвестиции в азербайджанскую экономику составили $6 млрд.

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По его словам, есть очень много перспектив для российско-азербайджанского сотрудничества в секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре.

Российский президент напомнил, что встреча лидеров проходит накануне 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, строительство которой курировал отец Ильхама Алиева - Гейдар Алиев.

Напомним

россия начала вывод военного контингента с территории Нагорного Карабаха. Первый состав и военная техника "миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Контингент россиян вышел оттуда несколько дней назад и сейчас туда зашла азербайджанская полиция.