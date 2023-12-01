путин увеличил численность военнослужащих вс рф на 170 тыс. человек

российский диктатор владимир путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил россии в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил рф почти на 170 тыс. человек.

Так, согласно документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2209130 человек, в том числе 1320000 военнослужащих.

Добавим

Кроме того, росСМИ приводят ряд заявлений минобороны рф об увеличении численности вооруженных сил россии:

- увеличение численности военных в вооруженных силах россии реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание служить по контракту;

- увеличение штатной численности обусловлено ростом угроз для россии, связанных с войной в Украине и расширением НАТО.

У шойгу отметили, что дополнительное наращивание боевого состава и численности вс рф является якобы реакцией на "агрессивную деятельность НАТО"

"Существенного увеличения призыва на срочную военную службу не планируется, мобилизации не предусмотрено", - добавили в минобороны рф.