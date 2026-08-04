путин сократил список преступлений, которые запрещают подписывать контракт с минобороны рф
Киев • УНН
путин подписал закон, который уточняет перечень статей УК рф, закрывающих возможность отправки на фронт. Теперь из списка исключены преступления небольшой и средней тяжести, а также некоторые военные.
Российский диктатор владимир путин подписал федеральный закон, который уточняет перечень статей УК рф, наличие судимости по которым или следствие по которым закрывает возможность отправки на фронт через подписание контракта в период мобилизации, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщают росСМИ, из списка статей исключили следующие преступления:
- преступления малой и средней тяжести;
- отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушений правил безопасности, а также некоторые виды военных и транспортных преступлений.
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При этом под запретом на подписание контракта остаются лица с судимостью или следствием по статьям о педофилии, терроризме, госизмене, шпионаже, диверсиях, экстремизме, вымогательстве и ряду других тяжких преступлений против государства и общественной безопасности.
Закон опубликован на сайте правовых актов и вступил в силу.
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