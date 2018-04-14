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Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Путин: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Киев  •  УНН

 • 11147 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российская Федерация решила созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ракетного удара США и союзников по Сирии. Об этом говорится в обнародованном сегодня пресс-службой Кремля заявлении президента России Владимира Путина, передает УНН.

"Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - отметил Путин.

Президент РФ также заявил, что "своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом".

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам..." - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

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