Путін: Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська Федерація вирішила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН через ракетний удар США та союзників по Сирії. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні прес-службою Кремля заяві президента Росії Володимира Путіна, передає УНН.
"Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення агресивних дій США і їх союзників", - зазначив Путін.
Президент РФ також заявив, що "своїми діями США ще більше посилює гуманітарну катастрофу в Сирії, несе страждання мирному населенню, по суті потурають терористам, які сім років роздирали сирійський народ, провокують нову хвилю біженців з цієї країни і регіону в цілому".
"Нинішня ескалація ситуації навколо Сирії чинить руйнівну дію на всю систему міжнародних відносин. Історія розставить все по своїх місцях..." - заявив він.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії.