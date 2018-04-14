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Путін: Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Путін: Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російська Федерація вирішила скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН через ракетний удар США та союзників по Сирії. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні прес-службою Кремля заяві президента Росії Володимира Путіна, передає УНН.

"Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення агресивних дій США і їх союзників", - зазначив Путін.

Президент РФ також заявив, що "своїми діями США ще більше посилює гуманітарну катастрофу в Сирії, несе страждання мирному населенню, по суті потурають терористам, які сім років роздирали сирійський народ, провокують нову хвилю біженців з цієї країни і регіону в цілому".

"Нинішня ескалація ситуації навколо Сирії чинить руйнівну дію на всю систему міжнародних відносин. Історія розставить все по своїх місцях..." - заявив він.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії

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