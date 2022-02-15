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Путин: Россия на границе с Украиной будет действовать в соответствии с "обстановкой на местах"

Путин: Россия на границе с Украиной будет действовать в соответствии с "обстановкой на местах"

Киев • УНН

 • 26067 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Россия возле украинской границы будет действовать "по плану" в зависимости от "обстановки на местах". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Что касается того, как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас", - сказал Путин, отвечая на вопрос об отводе войск от границ Украины.

Детали

По его словам, Россия намерена и будет стремится к тому, чтоб "договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены для их решения дипломатическим путем".

"Применительно к обеспечению безопасности России это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов", - добавил он.

Дополнение

14 февраля Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантиях безопасности" и деэскалации вокруг Украины. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы на договоренности сохраняются.

В Госдепартаменте США в ответ заявили, что для успеха дипломатии и диалога они должны происходить в контексте деэскалации ситуации вокруг Украины, которой на сегодня с российской стороны не видно.

15 февраля российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили о якобы завершении ряда военных учений, и что часть контингента возвращается в места постоянной дислокации. При этом отмечалось, что российские военные все еще продолжают учения на нескольких направлениях.

Украина поверит в деэскалацию у своих границ тогда, когда увидит отвод российских войск, заявил на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Альянс не наблюдает деэскалации на украинской границе, однако заявления Москвы вызывают "осторожный оптимизм".

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