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НАТО не спостерігає деескалації на українському кордоні, проте заяви Москви викликають "обережний оптимізм" - Генсек

НАТО не спостерігає деескалації на українському кордоні, проте заяви Москви викликають "обережний оптимізм" - Генсек

Київ • УНН

 • 18869 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Заяви російської сторони щодо наміру продовжити діалог викликають “обережний оптимізм”, проте на кордоні з Україною поки що не спостерігається деескалації з боку російських сил. Про це заявив у вівторок на брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Поки що ми не спостерігаємо жодної деескалації на місцях, не бачимо жодних ознак скорочення російської військової присутності на кордонах України. Але ми й надалі стежитимемо, уважно стежитимемо за тим, що робить Росія, і за сигналами, які надходять з Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, — це дає певний привід для обережного оптимізму. Але ми, звичайно, дуже уважно слідкуватимемо за тим, що відбувається на місцях”, — сказав він.

Доповнення

Напередодні Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу щодо так званих "гарантій безпеки" та деескалації навколо України. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси на домовленості зберігаються.

У Держдепартаменті США у відповідь заявили, що для успіху дипломатії та діалогу вони мають відбуватися у контексті деескалації ситуації навколо України, якої на сьогодні з російської сторони не видно.

15 лютого російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про начебто завершення низки військових навчань, і що частина контингенту повертається у місця постійної дислокації. При цьому зазначалось, що російські військові все ще продовжують навчання на кількох напрямках.

Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ, заявив на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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