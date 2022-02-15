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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Побачимо, тоді повіримо: МЗС про заяви Росії щодо завершення низки навчань і відведення військ

Побачимо, тоді повіримо: МЗС про заяви Росії щодо завершення низки навчань і відведення військ

Київ • УНН

 • 35310 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Так, УНН поцікавився, чи спостерігає Україна деескалацію біля своїх кордонів на тлі заяв РФ про начебто завершення навчань та відведення деяких частин.

Цитата:

“З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: не "почуємо, тоді повіримо“, а "побачимо, тоді повіримо“. Побачимо відведення — повіримо у деескалацію”, — відповів дипломат.

Контекст

Раніше сьогодні російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про начебто завершення низки військових навчань, і що частина контингенту повертається у місця постійної дислокації.

При цьому зазначалось, що російські військові все ще продовжують навчання на кількох напрямках.

Як писав УНН, у понеділок президент Росії Володимир Путін зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Під час зустрічі міністр оборони доповів про перебіг великих російських військових навчань та дав уявлення про їхні масштаби.

Українські Національні Новини

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