Міноборони Росії: деякі військові навчання вже завершено, інші близькі до завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У понеділок президент Росії Володимир Путін зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Під час зустрічі міністр оборони доповів про перебіг великих російських військових навчань та дав уявлення про їхні масштаби, передає УНН.
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"Вчення масштабні, навчання проходять і в Західному військовому окрузі, фактично на всіх флотах: це і Баренцевоморський, і Чорноморський, і Балтійський, і Тихоокеанський флот, - сказав Шойгу. - У навчаннях беруть участь війська практично всіх військових округів, зокрема Центрального округу, Східного округу та Північного флоту. Частина навчань добігає кінця, частина буде завершена найближчим часом".
Шойгу додав: "Деякі речі ще належить зробити, враховуючи масштаби навчань, які були заплановані та розпочаті за вашою вказівкою".
Деталі
Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок заявив Путіну, що він бачить "шанс" для дипломатичного діалогу із Заходом з "питань безпеки" Росії, заявивши, що він рекомендує продовжувати такі зусилля.
Звертаючись до Лаврова, Путін запитав: "На вашу думку, Сергій Вікторович (Лавров - ред.) чи є шанс домовитися з нашими партнерами з ключових питань, які нас хвилюють, чи це просто спроба втягнути нас у нескінченний переговорний процес, який не має логічного рішення?".
У своїй відповіді Лавров зазначив, що російські офіційні особи застерігають "від неприпустимості нескінченних дискусій з питань, які необхідно вирішити сьогодні", але додав, що "завжди є шанс", що дипломатія спрацює.