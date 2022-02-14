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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 47213 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Міноборони Росії: деякі військові навчання вже завершено, інші близькі до завершення

Міноборони Росії: деякі військові навчання вже завершено, інші близькі до завершення

Київ • УНН

 • 30689 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. У понеділок президент Росії Володимир Путін зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Під час зустрічі міністр оборони доповів про перебіг великих російських військових навчань та дав уявлення про їхні масштаби, передає УНН.

Цитата

"Вчення масштабні, навчання проходять і в Західному військовому окрузі, фактично на всіх флотах: це і Баренцевоморський, і Чорноморський, і Балтійський, і Тихоокеанський флот, - сказав Шойгу. - У навчаннях беруть участь війська практично всіх військових округів, зокрема Центрального округу, Східного округу та Північного флоту. Частина навчань добігає кінця, частина буде завершена найближчим часом".

Шойгу додав: "Деякі речі ще належить зробити, враховуючи масштаби навчань, які були заплановані та розпочаті за вашою вказівкою".

Деталі

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок заявив Путіну, що він бачить "шанс" для дипломатичного діалогу із Заходом з "питань безпеки" Росії, заявивши, що він рекомендує продовжувати такі зусилля.

Звертаючись до Лаврова, Путін запитав: "На вашу думку, Сергій Вікторович (Лавров - ред.) чи є шанс домовитися з нашими партнерами з ключових питань, які нас хвилюють, чи це просто спроба втягнути нас у нескінченний переговорний процес, який не має логічного рішення?".

У своїй відповіді Лавров зазначив, що російські офіційні особи застерігають "від неприпустимості нескінченних дискусій з питань, які необхідно вирішити сьогодні", але додав, що "завжди є шанс", що дипломатія спрацює.

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