Минобороны России: некоторые военные учения уже завершены, другие близки к завершению
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Во время встречи министр обороны доложил о ходе крупных российских военных учений и дал представление об их масштабах, передает УНН.
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"Учения масштабные, обучение проходят и в Западном военном округе, фактически на всех флотах: это и Баренцевоморский, и Черноморский, и Балтийский и Тихоокеанский флот, - сказал Шойгу. - В учениях принимают участие войска практически всех военных округов, в том числе Центрального округа, Восточного округа и Северного флота. Часть учений подходит к концу, часть будет завершена в ближайшее время".
Шойгу добавил: "Некоторые вещи еще предстоит сделать, учитывая масштабы учений, которые были запланированы и начаты по вашему указанию".
Детали
Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник заявил Путину, что он видит "шанс" для дипломатического диалога с Западом по "вопросам безопасности" России, заявив, что он рекомендует продолжать такие усилия.
Обращаясь к Лаврову, Путин спросил: "По вашему мнению, Сергей Викторович (Лавров - ред.) есть ли шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, которые нас волнуют, или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, который не имеет логического решения?".
В своем ответе Лавров отметил, что российские официальные лица предостерегают "от недопустимости бесконечных дискуссий по вопросам, которые необходимо решить сегодня", но добавил, что "всегда есть шанс", что дипломатия сработает.