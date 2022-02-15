Путін: Росія на кордоні з Україною діятиме відповідно до "обстановки на місцях"

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 54741 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 90208 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 99677 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 127555 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 134639 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116290 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134294 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167790 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179469 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215636 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 209488 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 283767 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 75528 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 52685 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71610 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 283767 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 209488 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 304511 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 422942 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 674071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20477 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71610 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102795 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140003 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164648 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Путін: Росія на кордоні з Україною діятиме відповідно до "обстановки на місцях"

Путін: Росія на кордоні з Україною діятиме відповідно до "обстановки на місцях"

Київ • УНН

 • 26071 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росія біля українського кордону діятиме "за планом" залежно від "обстановки на місцях". Про це заявив президент РФ Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що стосується того, як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він буде складатися? З реальної обстановки на місцях. Хто може відповісти на те, як вона буде складатися, реальна обстановка? Поки ніхто. Це залежить не тільки від нас", - сказав Путін, відповідаючи на питання про відведення військ від кордонів України.

Деталі

За його словами, Росія має намір і буде прагне до того, щоб "домовлятися з нашими партнерами з тих питань, які були нами поставлені для їх вирішення дипломатичним шляхом".

"Стосовно забезпечення безпеки Росії це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів", - додав він.

Доповнення

14 лютого Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу про так звані "гарантії безпеки" і деескалацію навколо України. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси на домовленості зберігаються.

У Держдепартаменті США у відповідь заявили, що для успіху дипломатії і діалогу вони повинні відбуватися в контексті деескалації ситуації навколо України, якої на сьогодні з російської сторони не видно.

15 лютого російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про нібито завершення ряду військових навчань, і що частина контингенту повертається в місця постійної дислокації. При цьому зазначалося, що російські військові все ще продовжують навчання на декількох напрямках.

Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ, заявив на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що Альянс не спостерігає деескалації на українському кордоні, проте заяви Москви викликають "обережний оптимізм".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,872.70