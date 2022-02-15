Путін: Росія на кордоні з Україною діятиме відповідно до "обстановки на місцях"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росія біля українського кордону діятиме "за планом" залежно від "обстановки на місцях". Про це заявив президент РФ Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає кореспондент УНН.
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"Що стосується того, як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він буде складатися? З реальної обстановки на місцях. Хто може відповісти на те, як вона буде складатися, реальна обстановка? Поки ніхто. Це залежить не тільки від нас", - сказав Путін, відповідаючи на питання про відведення військ від кордонів України.
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За його словами, Росія має намір і буде прагне до того, щоб "домовлятися з нашими партнерами з тих питань, які були нами поставлені для їх вирішення дипломатичним шляхом".
"Стосовно забезпечення безпеки Росії це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів", - додав він.
Доповнення
14 лютого Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу про так звані "гарантії безпеки" і деескалацію навколо України. Так, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси на домовленості зберігаються.
У Держдепартаменті США у відповідь заявили, що для успіху дипломатії і діалогу вони повинні відбуватися в контексті деескалації ситуації навколо України, якої на сьогодні з російської сторони не видно.
15 лютого російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили про нібито завершення ряду військових навчань, і що частина контингенту повертається в місця постійної дислокації. При цьому зазначалося, що російські військові все ще продовжують навчання на декількох напрямках.
Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ, заявив на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що Альянс не спостерігає деескалації на українському кордоні, проте заяви Москви викликають "обережний оптимізм".