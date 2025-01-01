Путин решил изменить языковую политику РФ: новые правила для иностранцев и абитуриентов

российский диктатор владимир путин ввел изменения в языковой политике рф, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, путин попросил до 1 мая 2025 внести в госдуму рф проект закона "О языках народов рф", предусматривающий создание соответствующего госреестра.

Кроме того, по его поручению также, до 1 июня 2025 года должны разработать проект основ государственной языковой политики рф.

В частности, предусматривается введение единого экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Такое внедрение до 1 мая 2025 года.

Однако экзамены будут сдавать не только иностранные студенты и абитуриенты, но и дети мигрантов, которые будут поступать в российские школы.

путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года