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Путин решил изменить языковую политику РФ: новые правила для иностранцев и абитуриентов

Путин решил изменить языковую политику РФ: новые правила для иностранцев и абитуриентов

Киев  •  УНН

 • 5653 просмотра

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Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики РФ до июня 2025 года. Для иностранных абитуриентов будет введен единый экзамен по русскому языку при поступлении в вузы.

российский диктатор владимир путин ввел изменения в языковой политике рф, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сообщается, путин попросил до 1 мая 2025 внести в госдуму рф проект закона "О языках народов рф", предусматривающий создание соответствующего госреестра.

Кроме того, по его поручению также, до 1 июня 2025 года должны разработать проект основ государственной языковой политики рф.

В частности, предусматривается введение единого экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Такое внедрение до 1 мая 2025 года.

Однако экзамены будут сдавать не только иностранные студенты и абитуриенты, но и дети мигрантов, которые будут поступать в российские школы.

путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года30 дек. 2024, 14:19 • 101584 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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