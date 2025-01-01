Путин решил изменить языковую политику РФ: новые правила для иностранцев и абитуриентов
Киев • УНН
Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики РФ до июня 2025 года. Для иностранных абитуриентов будет введен единый экзамен по русскому языку при поступлении в вузы.
российский диктатор владимир путин ввел изменения в языковой политике рф, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Сообщается, путин попросил до 1 мая 2025 внести в госдуму рф проект закона "О языках народов рф", предусматривающий создание соответствующего госреестра.
Кроме того, по его поручению также, до 1 июня 2025 года должны разработать проект основ государственной языковой политики рф.
В частности, предусматривается введение единого экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов, поступающих в российские вузы. Такое внедрение до 1 мая 2025 года.
Однако экзамены будут сдавать не только иностранные студенты и абитуриенты, но и дети мигрантов, которые будут поступать в российские школы.
путин обязал нелегальных мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года30 дек. 2024, 14:19 • 101584 просмотра